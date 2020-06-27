Норильск, Красноярский край, , 17:14 — REGNUM На водоемах в окрестностях Норильска установлены сто боновых заграждений для сбора дизельного топлива, вылившегося из резервуара на ТЭЦ-3 (принадлежит АО «НТЭК», входящему в группу «Норильский никель») 29 мая. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в экстренных службах города.

Общая протяженность установленных линий боновых заграждений составляет 11 километров 121 метр. Боновые заграждения служат для локализации разлившихся нефтепродуктов на водной поверхности.

Также представитель экстренных служб заверил, что емкостей для сбора нефтепродуктов более чем достаточно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива (более 300 железнодорожных нефтеналивных цистерн) произошел на территории ТЭУ-3 в Норильске. Солярка попала в водоемы. Было объявлено ЧП федерального уровня. По факту происшествия возбуждено несколько уголовных дел.