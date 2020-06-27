Анкара, , 17:17 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» девятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации «Коготь тигра». Об этом 27 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в районе Хафтанин. Как сообщают сотрудники СМИ, бои с курдскими повстанцами будут продолжены.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается физическое устранение противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.