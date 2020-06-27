Иерусалим, , 17:13 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля арестовали двух жителей Палестины на контрольно-пропускном пункте (КПП) между Иерусалимом и Рамаллой. Об этом 27 июня сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, пограничники остановили на КПП двух молодых мужчин, которые вызвали подозрение.

У одного из задержанных было изъято холодное оружие, оба человека были доставлены в отделение местной полиции для проведения допроса.

По предварительным данным, во время задержания двое пограничников получили легкие ранения.