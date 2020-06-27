Ричмонд , США, , 16:56 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов американского города Ричмонд (штат Виргиния) задержали шесть участников акции протеста, которая проходила около монумента главнокомандующему рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США генералу Роберту Ли. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе полиции города.

Отмечается, что около 22:00 (05:00 мск) в пятницу у памятника собрались порядка 100 человек, митинг был объявлен незаконным после того, как демонстранты начали стрелять в сотрудников полиции шариками для пейнтбола.

«Вдобавок к шарикам для пейнтбола, толпа стала кидать в полицейских другие твердые предметы. Задержано шесть человек — пять совершеннолетних и один несовершеннолетний», ― подчеркнули в полиции.

В ведомстве отметили, что акция протеста продлилась около одного часа, после чего большая часть демонстрантов разошлась, а сотрудники полиции покинули место происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня судья в Ричмонде вынес решение о запрете руководству штата сносить памятник главнокомандующему южных штатов в период Гражданской войны в США генералу Роберту Ли после того, как губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм заявил на пресс-конференции, что распорядился убрать известную статую генерала на фоне продолжающихся протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда от жестокого обращения полиции.

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