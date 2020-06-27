Химки, Московская область, , 16:50 — REGNUM На поверхности реки Чернавка в Химках выявили загрязнений. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Отмечается, что источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Норильске произошёл разлив дизельного топлива на проезжую часть автодороги к ТЭЦ-3 на промышленной площадке «Надеждинского металлургического завода».

Разлилось 17 тыс. тонн нефтепродуктов. Речь идёт об ущербе, который, возможно, исчисляется десятками миллиардов рублей.

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