Анкара, , 16:20 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали мужчину, подозреваемого в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом 27 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, арест был произведен в провинции Мардин, расположенной на юго-востоке страны. У обвиняемого изъят автомат Калашникова, две ручные гранаты, а также боеприпасы.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.