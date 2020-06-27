Кабул, , 15:59 — REGNUM Заминированный автомобиль взорвался в столице Афганистана. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, говорится в сообщении Афганской комиссии.

Теракт произошел в субботу, 27 июня, в районе Пули-Чархи. По последним данным, в результате взрыва погибли два члена Афганской независимой комиссии по правам человека.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна группировка.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня на окраине города Талукана (провинция Тахар, Афганистан) в ходе перестрелки с боевиками погибли четверо афганских полицейских.

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