Анапа, Краснодарский край, , 15:58 — REGNUM Двух человек унесло в море на надувном матрасе у побережья Анапы в Краснодарском крае. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл около 13:25 мск в акватории Чёрного моря у посёлка Сукко. Для поисков надувного матраса с людьми организованы поисково-спасательные мероприятия.

В поисках задействовано 14 человек и шесть единиц спецтехники, в том числе вертолёт Ми-8.

Отмечается, что отдыхающим у побережья Анапы управление гражданской обороны и защиты населения запретило плавать на надувных плавсредствах и катамаранах. Запрет связан с сильным отжимным ветром, который может унести туристов далеко от берега. Найти людей в открытом море спасателям удаётся не всегда. При этом купаться в море никому не запрещается.

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