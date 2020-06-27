Париж, , 15:34 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья Франции. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает сейсмологическая служба французского комиссариата по атомной энергии (CEA).

Подземные толчки были зафиксированы в Атлантическом океане у северо-западного побережья Франции в 10:59 по времени UTC (13:59 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 105 километрах к юго-западу от небольшого города Дуарнене в департаменте Финистер в регионе Бретань.

Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.