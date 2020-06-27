Москва, , 15:44 — REGNUM Глава группы компаний «Пионер» Андрей Грудин, который ранее был найден мертвым в своем офисе в Москве, последнее время находился в депрессии. Об этом 27 июня сообщил источник в правоохранительных органах, его слова приводит РИА Новости.

«Жена Грудина сообщила, что он был в депрессии», — заявил он.

Также он рассказал, что на рядом с покойным бизнесменом была обнаружена записка, в которой он попросил никого не винить в его смерти.

По предварительным данным, Андрей Грудин покончил жизнь самоубийством.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве был обнаружен мертвым генеральный директор строительной компании «Пионер» Андрей Грудин.