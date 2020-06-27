Париж, , 15:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано сейсмологами в Атлантическом океане у северо-западного побережья Франции. Об этом 27 июня сообщает сейсмологическая служба французского комиссариата по атомной энергии (CEA).

Подземные толчки были зарегистрированы в 10:59 по всемирному координированному времени (13:59 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине двух километров.

Эпицентр находился в 105 километрах к юго-западу от города Дуарнене в департаменте Финистер. Население города составляет около 14 тыс. человек. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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