Москва, , 15:36 — REGNUM В Москве обнаружен мертвым генеральный директор строительной компании «Пионер» Андрей Грудин. Об этом 27 июня сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

По данным источника, тело бизнесмена было найдено в личном кабинете в офисе, расположенном на Малой Пироговской улице.

Также, по предварительным данным, Грудин покончил жизнь самоубийством

«На месте обнаружена записка, текст которой сводится к следующему: «Прошу меня простить, никто не виноват», — сказал источник.

Кроме этого, он отметил, что, по словам супруги покойного, бизнесмен в последнее время находился в депрессии.

Напомним, Андрей Грудин родился в 1969 году и закончил Ленинградский кораблестроительный институт и Санкт-Петербургский государственный университет, также является выпускником программы EMBA Московской школы управления «Сколково». До 2001 года был руководителем и акционером компании «Петростройкомплект», а в 2001 организовал группу компаний «Пионер».