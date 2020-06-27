Триполи, , 15:07 — REGNUM Шестеро нелегальных мигрантов погибли, 93 были спасены в Средиземном море у побережья Ливии. Об этом 27 июня сообщила Международная организация по миграции (МОМ) в Twitter.

Резиновая лодка с мигрантами была задержана в ночь на 27 июня береговой охраной в акватории Средиземного моря у побережья Ливии. В город Хомс были отправлены 93 человека, в том числе женщина с ребёнком, которого она родила в лодке посреди моря.

Мигранты сообщили о гибели как минимум шести человек. Всех спасённых людей после опроса отпустили.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в центре по приёму мигрантов в Лампедузе заканчиваются свободные места.

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