Челябинск, , 14:34 — REGNUM В Челябинске на глазах у хозяйки убили её пса. Об этом в соцсети ВКонтакте написал член Общественной палаты России Олег Дубровин.

Инцидент произошёл сегодня, 27 июня. Женщина и её пёс гуляли. На приложенном к записи видео видно, как гражданин в камуфляже произвёл в пса из ружья три выстрела. Третий оказался смертельным.

Судя по диалогу на видео, пёс по кличке Арчи поймал дикого гуся, и это спровоцировало конфликт. Олег Дубровин отмечает, что подобное живодёрство нельзя оставлять безнаказанным. Он уже переговорил на эту тему с коллегами из правоохранительных органов и уверен, что преступника найдут и привлекут к уголовной ответственности.

«Вопрос возьму на контроль!» — подчеркнул Дубровин.