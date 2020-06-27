Тула, , 14:33 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено по факту исчезновения 13-летней школьницы в Тульской области. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, девочка ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района и до настоящего времени её местонахождение остаётся неизвестным. В связи с исчезновением ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

На место происшествия выехали и.о. руководителя следственного управления, руководитель отдела по расследованию особо важных дел, следователи постоянно действующей следственно-оперативной группы, сотрудники отдела криминалистики и сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по региону.

Проводится ряд мероприятий, направленных на установление местонахождения ребёнка, идёт опрос родных, близких и знакомых девочки.

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