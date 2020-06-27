Кострома, , 14:19 — REGNUM В Костромской области за последние сутки по данным на 27 июня выявлено 24 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по региону.

Кладбище Светлана Шаповалова

Общее количество заражённых в регионе, включая 870 излеченных, достигло 1494 человек. В больницах лечатся 94 пациента, амбулаторное лечение предписали 500 людям.

Подтверждён новый летальный исход. В «коронавирусной» больнице скончалась пожилая женщина с диагнозом COVID-19. Пациентка страдала ишемической болезнью сердца и находилась в реанимации после инсульта. За весь период эпидемии в Костромской области умерло 17 пациентов с COVID-19.

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