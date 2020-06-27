Москва, , 14:15 — REGNUM Площадь лесных территорий, где зафиксированы пожары, возросла за прошедшую неделю в пять раз на территории России. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

По данным ведомства, на 20 июня площадь действующих пожаров в России составляла 251 тысячу гектаров. Речь идёт о пожарах на труднодоступных территориях, где тушение было прекращено по решению региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На сегодняшний день лесные пожары охватили 1,153 млн га труднодоступных территорий. Тушение этих пожаров также не проводится по решению региональных комиссий. Из них 138 пожаров действуют на территории, уже пройденной пожаром.

Отмечается, что крупные пожары возникли в зонах контроля, где было принято решение не тушить пожары ещё в прошлом году. Эти зоны были лишь незначительно сокращены в текущем году. При этом дым от пожаров не представляет угрозы для населённых пунктов, так как его ветром сносит в сторону Арктики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 179 лесных пожарах, зафиксированных на территории России.

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