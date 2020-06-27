Евпатория, Крым, , 13:01 — REGNUM Проверку по факту гибели ребёнка проводят следователи в Евпатории. Об этом 27 ибюня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым.

По данным следствия, девочка 11 лет со своей семилетней сестрой пошли гулять без сопровождения взрослых на городской пляж в Евпатории. Во время купания младшая девочка утонула недалеко от берега.

Помощь ребёнку пытался оказать рабочий, проводивший на пляже подготовку к открытию. Мужчина вызвал спасательные службы и медиков.

Отмечается, что купальный сезон на пляже не был открыт, повсюду висели предупреждающие об этом таблички. Дети пошли на пляж без разрешения и ведома взрослых. В настоящее время следователи проводят проверку по факту гибели ребёнка. По её итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх детях, утонувших в двух местах Солнечногорского района в Подмосковье.

Читайте ранее в этом сюжете: В двух местах Подмосковья утонули трое детей