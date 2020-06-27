Череповец, Вологодская область, , 12:46 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено по факту гибели девятилетней девочки в заброшенном песчаном карьере в Вологодской области. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, трагедия произошла 26 июня в Череповецком районе в песчаном карьере рядом с деревней Еляхино. Во время игры детей в карьере на ребёнка обрушился грунт. Дети позвали на помощь взрослых, которые откопали девочку и вызвали бригаду скорой помощи, но спасти ребёнка не удалось.

Было установлено, что девочка находилась в гостях у бабушки, проживающей в деревне Еляхино. По факту гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

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