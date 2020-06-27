Нур-Султан, , 12:33 — REGNUM Несколько улиц было подтоплено в результате сильного ливня в столице Казахстана, городе Нур-Султане. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба администрации города.

Сильный ливень прошёл в Нур-Султане в ночь на 27 июня, водой затопило несколько улиц. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 140 единиц спецтехники, за ночь с улиц города было откачано более 20 тысяч кубометров дождевой воды.

Отмечается, что сильнее других пострадала улица Иманова, на которой ведутся работы по прокладке ливневой канализации, которые планируется завершить в 2021 году. Одновременно ведутся работы по расчистке коллекторов на ряде других улиц города.

В пресс-службе администрации города пояснили, что после завершения всех строительных и реконструкционных работ на очистных сооружениях вероятность подтопления улиц будет исключена практически полностью.

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