Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту возгорания большегрузного автомобиля с прицепом, в котором перевозился опасный груз — дихлоризоциануровая кислота.

Пожар произошел утром 27 июня напротив дома 10 по улице Портовой в Кировском районе Санкт-Петербурга. На место ЧП прибыли 25 пожарных и пять единиц техники. По данным ГУ МЧС по региону, происходило горение в грузовом контейнере на площади 2 кв. метра. В 06:05 мск пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление причины возгорания. Назначаются необходимые исследования и экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

К выяснению причин пожара, помимо следователей, привлечены сотрудники МЧС и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.