Таллахасси, США, , 11:32 — REGNUM Записка в бутылке преодолела более тысячи километров и подружила двух школьниц в США. Об этом 27 июня сообщает издание UPI.

Находясь на самоизоляции в американском штате Флорида, 11-летняя Софи из штата Нью-Йорк запечатала письмо в бутылку и бросила её в океан. Бутылка благополучно проплыла 700 миль (более тысячи километров), после чего её выловила 11-летняя Сара в городе Олден-Бич, штат Северная Каролина.

Между школьницами завязалась переписка, девочки подружились и планируют встретиться в реальности как только представится такая возможность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о студенте из США, на чьё письмо в бутылке ответили через девять лет из Франции.

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