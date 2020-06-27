Киев, , 12:56 — REGNUM Пять жителей города Днепропетровска (переименован в Днепр) подозреваются в организации подпольного производства антисептического средства. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба службы безопасности Украины (СБУ).

По информации следствия, подпольный цех для изготовления спиртового дистиллята был организован в промышленном районе города. Подозреваемые закупали контрафактный спирт в других регионах Украины, затем разбавляли его до необходимого для антисептического средства «градуса». Низкокачественный спирт завозили в одно из сел области, где изготавливалось «антисептическое средство».

По информации сотрудников правоохранительных органов, подпольное производство просуществовало более трех месяцев. Ежемесячно изготавливалось десять тысяч флаконов средства ориентировочной стоимостью почти 1,3 млн гривен (3 млн 369 тысяч 275 рублей). На свою продукцию подозреваемые оформляли поддельные свидетельства о качестве, а продукция реализовывалась посредством частных объявлений на сайтах в сети интернет, а также в одной из известных аптечных сетей области.

Во время обысков было изъято свыше трех тонн спиртовой смеси, пять тонн химических веществ, которые могут применяться при изготовлении антисептических средств, а также производственное оборудование и упаковочная тара.

Минимальная стоимость изъятого спиртового концентрата по оценкам правоохранителей составляет более 1,2 млн гривен (3 млн 110 тысяч 100 рублей).

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и статье 190 (мошенничество) уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в Днепропетровске это не первый выявленный СБУ подпольный цех по производству антисептика. Так, аналогичный цех был выявлен в апреле 2020 года.

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