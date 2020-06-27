Петропавловск-Камчатский, , 11:01 — REGNUM Поиски экипажа, пропавшего после крушения судна «Тихий» продолжают спасатели на Камчатке. Об этом 27 июня сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

К поисково-спасательной операции подключён вертолёт «Витязь-Аэро». На борту вертолёта находятся сотрудники поисково-спасательных отрядов ЦОД и МЧС, представитель ГУ МЧС по региону и родственник одного из пропавших.

С высоты 100−150 метров спасатели обследовали более 400 метров Авачинского залива, где произошло ЧП, и прибрежной полосы от бухты Большой Моржовой до бухты Вилючинской. Спасатели взяли с собой всю экипировку, необходимую для десантирования на воду, а также водолазное снаряжение.

Также на катере была обследована акватория и прибрежная территория Авачинской губы до реки Налычево. Поиски пропавших проводились и в районе острова Старичкова на поисково-спасательном катере «БЛ-820». Для детального обследования острова был задействован дрон. К сожалению, поиски результатов не дали.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении вещей моряков, пропавших после крушения судна 14 июня в районе Авачинского залива.

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