Магадан, Магаданская область, , 10:42 — REGNUM Участник геолого-разведочной экспедиции погиб при нападении медведя в Магаданской области. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ЧП произошло в 150 километрах от поселка Омсукчан на возвышенности Тынгыльчанская. Тело 68-летнего мужчины было обнаружено с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила в результате нападения медведя.

На место происшествия на вертолёте направилась следственно-оперативная группа. Тынгыльчанская возвышенность находится в тайге, добраться до места гибели геолога автотранспортом не представляется возможным.

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