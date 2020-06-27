Калуга, , 10:32 — REGNUM 19 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых 19 человек травмировано, произошло 26 июня на дорогах Калужской области. В 10 происшествиях пострадали дети. Об этом 27 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

В деревне Новое Казачье Козельского района мальчик 11 лет двигаясь на велосипеде по середине проезжей части дороги столкнулся с автомобилем за рулем, которого находилась 50-летняя женщина. Ребёнок получил травмы. В тот же день, в 19:40 на проспекте Маркса в Обнинске 37-летний водитель совершил наезд на велосипедиста, мальчика 14 лет, который проезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнку пришлось оказывать медицинскую помощь.

Ранее, на улице Генерала Попова в Калуге 14-летний мальчик на самокате попал под колеса автомобиля Kia Ceed. Ребёнок пересекал нерегулируемый пешеходный переход. Мальчика госпитализировали в областную детскую больницу.

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