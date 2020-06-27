Донецк, , 10:02 — REGNUM За прошедшие сутки боевики вооруженных формирований Украины трижды нарушили режим перемирия, выпустив по территории Донецкой Народной Республики десять боевых припасов, сообщили 27 июня в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

Под обстрелами украинских карателей оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Минеральное, терминал международного аэропорта «Донецк» имени Сергея Прокофьева.

В ходе обстрелов представители украинских формирований выпустили три мины из миномета калибра 82 мм, семь гранат из гранатометов РПГ, СПГ, открыли огонь из стрелкового оружия.

На данный момент информации о жертвах и повреждениях инфраструктуры нет.

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Напомним, в предыдущие сутки боевики ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня. По территории ДНР было выпущено 57 боевых припасов.

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Отметим, в течение недели украинские силовики 34 раза нарушили режим прекращения огня. За указанный период по территории ДНР было выпущено 190 боеприпасов. В результате обстрелов один мирный житель был убит, один — ранен, повреждены восемь домов.