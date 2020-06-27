Иркутск, , 09:17 — REGNUM Три человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Иркутской области. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 05:00 по местному времени в Заларинском районе на автотрассе Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, автомобиль Honda Civic совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Duster.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Honda Civic, мужчины 24 и 23 лет, скончался 34-летний водитель Renault Duster. Пассажир Renault Duster, мужчина 36 лет, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смертельном ДТП в Калужской области, виновник которого был приговорён к девяти годам лишения свободы.

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