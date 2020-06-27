Москва, , 09:13 — REGNUM Видео, на котором запечатлен момент перехвата российским истребителем Су-30 морской авиации Черноморского флота разведывательных самолетов ВВС США над акваторией Черного моря, опубликовало 27 июня на популярном видеохостинге Youtube Минобороны России.

«26 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря и осуществлено их сопровождение российским истребителем», — говорится в сообщении под опубликованными кадрами.

Также указывается, что американские самолеты-разведчики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными приборами, когда они находились на значительном расстоянии от границ России, а затем на их перехват подняли истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

Российский истребитель приблизился к американским военным воздушным судам на безопасное расстояние и опознал их как «патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США».

Кроме этого, сообщается. что сразу после этого американские самолеты сразу направились в сторону от границ России и подчеркивается, что полет российского Су-30 проходил «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», после чего истребитель успешно вернулся на свой аэродром.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июня стало известно, что истребители F-22 ВВС США вели сопровождение российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС во время планового полета последних в районе границы России и США.