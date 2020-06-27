Норильск, Красноярский край, , 08:52 — REGNUM На месте аварии — крупного разлива нефтепродуктов под Норильском, за последние сутки спасатели собрали семь кубометров топливно-водяной смеси и вывезли около пяти тонн загрязнённого поверхностного грунта. Об этом 27 июня сообщили в оперативном штабе.

Всего в места складирования на территории ТЭЦ-3 с начала очистных работ было вывезено 148 570 тонн загрязнённого поверхностного грунта. Общий объём откаченной смеси составляет 32 974 кубометра. В ходе очистных работ сорбентом обработали 104,7 км береговой линии и 200,7 тыс. квадратных метров территории.

Работы по очистке территории продолжают 473 специалиста при участии 235 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте разлива нефтепродуктов под Норильском на поверхности воды опять появилась плёнка — в результате возобновления откачки было собрано 55 кубометров топливно-водяной смеси за последние сутки.

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