Владикавказ, , 08:11 — REGNUM Участники конфликта со стрельбой, в результате которого погиб один человек, ещё трое получили ранения, задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Северной Осетии. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Конфликт между группой граждан на бытовой почве, перешедший в стрельбу, произошёл около 22:00 мск в селе Майское Пригородного района. В результате инцидента один человек погиб, ещё трое получили ранения и были госпитализированы.

Все участники конфликта были установлены и задержаны по горячим следам. В настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.

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