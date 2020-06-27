Спрингфилд, США, 27 июня 2020, 06:15 — REGNUM В американском городе Спрингфилд (штат Иллинойс) произошла стрельба на заводе компании Bunn-O-Matic, сообщает Синьхуа.
Сообщается, что 48-летний работник предприятия Майкл Коллинз открыл огонь на складе компании. В результате стрельбы погибли двое мужчин, еще одна женщина получила тяжелые ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.
Сам подозреваемый сбежал с места происшествия. Позднее полицейские обнаружили его тело. Пока мотивы стрелявшего не известны, ведется расследование.