Мехико, , 05:54 — REGNUM В мексиканском штате Сакатекас обнаружены тела 14 погибших, сообщает пресс-служба руководства штата.

По их данным, погибшие были обнаружены в городе Фреснильо на обочине у дороги. Они были обернуты в белые покрывала. Других подробностей произошедшего не сообщается, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня произошло покушение на министра безопасности мексиканской столицы в Мехико. Его автомобиль неизвестные обстреляли, была взорвана граната. В результате покушения погибли один прохожий и двое охранников чиновника.

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