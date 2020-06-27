Ереван, , 05:53 — REGNUM Крупный пожар, охвативший растительность на площади 30 гектаров в парке рядом с мемориалом жертвам геноцида армян «Цицернакаберд» в Ереване, ликвидирован сотрудниками МЧС Армении, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Спасателям удалось помешать распространению огня на жилые территории. Прилегающие к парку строения не пострадали. Для тушения пожара было задействовано 120 пожарных. На месте присутствовал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Ленинградской области пожаром было уничтожено старинное здание на территории музея-усадьбы Рериха.

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