Тегеран, , 08:54 — REGNUM 26 июня глава управления по связям с общественностью министерства обороны Исламской Республики Иран (ИРИ) объявил, что причиной взрыва, произошедшего в Парчине на востоке иранской столицы Тегерана, стала утечка газа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Давуд Абди рассказал журналистам IRNA, что район Парчин является гористой не густонаселенной местностью, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

Абди также сообщил, что газовые баллоны заполняются обычно вручную. По его словам, утечка газа в одном из баллонов вызвала взрыв, однако вскоре пожар был потушен.

Около 12:30 по местному времени (9:30 вечера по Гринвичу) в социальных сетях был опубликовано видео, на котором был показан оглушительный взрыв. Сообщается, что от места происшествия исходил оранжевый свет.