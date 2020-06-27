Екатеринбург, , 05:08 — REGNUM В Екатеринбурге ночью 27 июня сгорел частный жилой дом. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Пожар произошёл на улице Шекспира. Огонь быстро распространился и перекинулся на соседний дом и на надворные постройки. Тушение пламени было осложнено удалённостью источников воды. Её пришлось подвозить.

Площадь возгорания достигла 220 кв. метров. Из домов эвакуировались 12 человек, среди которых было пятеро детей. В течение часа открытое горение ликвидировали. Пострадавших нет.