Урумчи, Китай, , 03:55 — REGNUM Жертв или пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,4 в китайском Синьцзяне не было, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

По данным Сейсмологического центра Китая, жертв в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая зарегистрировано не было. Сейсмособытие произошло в 5:05 по местному времени 26 июня по координатам 35,73 градуса северной широты и 82,33 градуса восточной долготы на глубине 10 км.

Никаких ощутимых толчков в уезде Юйтянь зафиксировано не было. Средняя высота данной местности составляет 5 км над уровнем моря, а в эпицентре — около 5,3 км. В радиусе 20 км он эпицентра жилых районов нет.