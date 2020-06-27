Урумчи, Китай, 27 июня 2020, 03:55 — REGNUM Жертв или пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,4 в китайском Синьцзяне не было, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.
По данным Сейсмологического центра Китая, жертв в результате землетрясения магнитудой 6,4 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая зарегистрировано не было. Сейсмособытие произошло в 5:05 по местному времени 26 июня по координатам 35,73 градуса северной широты и 82,33 градуса восточной долготы на глубине 10 км.
Никаких ощутимых толчков в уезде Юйтянь зафиксировано не было. Средняя высота данной местности составляет 5 км над уровнем моря, а в эпицентре — около 5,3 км. В радиусе 20 км он эпицентра жилых районов нет.