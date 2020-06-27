Петропавловск-Камчатский, , 03:36 — REGNUM Возгорание в квартире жилого дома потушили в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание в двухкомнатной квартире в пятиэтажном жилом доме по улице Молчанова произошло в ночь на 27 июня. Спасатели прибыли на место происшествия спустя шесть минут после поступления вызова. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате возгорания пострадали вещи на площади два квадратных метра. Пострадавших людей не было. Причина возгорания выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Бердске пожарные эвакуировали 14 человек из горящего многоэтажного дома. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.

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