Калининград, , 00:17 — REGNUM В Калининграде сапёры Балтийского флота обезвредили четыре артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Боеприпасы были обнаружены на улице Большая окружная во время проведения строительных работ. Вызванные на место происшествия специалисты группы разминирования инженерного полка армейского корпуса Балтфлота на месте обезвредили три 50-мм артиллерийских снаряда и один боеприпас крупного калибра 122-мм. Обнаруженные опасные находки вывезли для последующего уничтожения на военный полигон.

Напомним, с начала 2020 года сапёры Балтийского флота обезвредили около 1300 различных боеприпасов, оставшихся со времён Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде 23 июня состоялось торжественное открытие памятника участнику штурма Кёнигсберга Герою Советского Союза Михаилу Алексеевичу Булатову, который в труднейшей обстановке на виду у противника разминировал стратегическую дорогу Раушен-Кёнигсберг, обезвредив при этом 24 авиабомбы общим весом 2,5 тонны.

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