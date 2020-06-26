Нур-Султан, , 23:07 — REGNUM Два человека погибли при перекачке сжиженного газа из стационарной ёмкости в автоцистерну в Казахстане. Об этом 26 июня сообщил журналистам официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов.

Трагедия произошла около 18:00 мск в Мангистауской области возле села Баянды. Утечка газа и хлопок газовоздушной смеси произошли при перекачке газа в автоцистерну. В результате ЧП на месте погибли гражданин Узбекистана и гражданин Казахстана.

К устранению последствий ЧП были привлечены более 20 человек спасателей и сотрудников полиции. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

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