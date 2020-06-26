Москва, , 22:32 — REGNUM В Москве в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе на севере города. Об этом 26 июня сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, в Москве произошла драка со стрельбой на улице Левобережная. На место прибыли наряды полиции, они проверяют информацию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили информацию о конфликте между жителями на севере города, а также сообщили о двух задержанных участниках случившегося. Их уже доставили в отдел для разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина открыл стрельбу по авто и людям из гладкоствольного оружия.

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