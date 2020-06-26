Иерусалим, , 22:09 — REGNUM Палестинские радикалы, действующие в секторе Газа, запустили две ракеты по израильской территории, сообщает 26 июня пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось о срабатывании сирен предупреждения об обстреле в южной части Израиля.

По информации израильской государственной радиостанции Kan, одна из ракет взорвалась в пустынной местности, информации о пострадавших и разрушениях не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на такие ракетные запуски, как правило, израильские военные наносят удары по объектам ХАМАС.

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