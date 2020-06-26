Москва, 26 июня 2020, 21:33 — REGNUM Возгорание легкового автомобиля произошло на юго-западе Москвы. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Автомобиль загорелся на проспекте Вернадского на автодороге по направлению в область. Площадь возгорания составила три квадратных метра.
Пожар был полностью ликвидирован в 20:23 мск. Пострадавших в результате инцидента нет. В районе метро «Юго-Западная» были перекрыты две полосы автодороги. Движение в сторону области затруднено
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании трёх легковых автомобилей в Южно-Сахалинске.
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