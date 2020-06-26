Глазго, Великобритания, , 20:10 — REGNUM Нападение вооружённого мужчины на людей в шотландском Глазго не рассматривается как террористический акт. Об этом 26 июня сообщает полиция Шотландии в Twitter.

Инцидент, произошедший в центре Глазго на улице West George, не рассматривается правоохранительными органами как акт терроризма. Расследование произошедшего продолжается.

Нападение на людей произошло в гостинице, расположенной в центре Глазго. По предварительным данным, неизвестный мужчина, вооружённый ножом, по неизвестной пока причине напал на людей. Подозреваемый действовал в одиночку, он был застрелен полицией.

В результате инцидента пострадали шесть человек. Уточняется, что в гостинице проживали мигранты, ожидающие получения статуса беженца. Очевидцы нападения утверждают, что среди пострадавших были выходцы из Африки. Информация о личности нападавшего и мотивах его поступка не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации напавшего на людей мужчины сотрудниками полиции.

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