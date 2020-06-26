Ростов-на-Дону, , 19:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону перенесли срок ликвидации крупной аварии на водоводе по улице Орбитальной на более ранее время. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 26 июня.

Порыв водовода «Восточный» диаметров 1000 мм произошёл 25 июня. Водная артерия обеспечивает водой жителей Ворошиловского и Октябрьского районов. В настоящее время на месте ЧП работают три аварийные бригады. Ликвидировать аварию предполагается к 22:00 мск.

Напомним, ранее сообщалось, что работы продлятся до 12:00 мск 27 июня.

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