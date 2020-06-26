Пермь, , 19:04 — REGNUM В Орджоникидзевском районе Перми двое 14-летних подростков обвинены в особо жестоком убийстве мужчины. Преступление они совершили в ночь на 24 июня, сообщает краевое управление СКР.

На улице в микрорайоне Левшино пьяные подростки устроили ссору с тоже нетрезвым гражданином. Возле подъезда его дома они догнали его, сбили с ног, зверски избили и подожгли одежду, а затем скрылись. Проходившие мимо люди вызвали скорую помощь. Но спасти мужчину не удалось.

Юные убийцы были пойманы и признались в содеянном. Им предъявлены обвинения. Следователь настаивает на аресте обвиняемых.