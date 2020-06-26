с.п. Оржица, , 18:21 — REGNUM В Ленинградской области мать недосмотрела за полуторагодовалым сыном и тот захлебнулся в кастрюле с холодной водой. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Как установило следствие, малыш рос в полноценной семье граждан иностранного государства. Семья проживала в деревянном строении на территории подсобного хозяйства возле деревни Ильино Оржицкого сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

В день трагедии отец работал в поле, а мать занималась хозяйством дома. В какой-то момент женщина отошла от ребёнка, оставив его на диване в комнате, а вернувшись, обнаружила бездыханное тело сына на кухне. Голова ребёнка была опущена в кастрюлю с водой, стоявшую на полу.

В отношении женщины, потерявшей сына, возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности. Матери погибшего ребёнка уже предъявили обвинение.

«Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент идут следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.