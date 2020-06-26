Мехико, , 18:12 — REGNUM Три человека стали жертвами покушения на Омара Гарсию Арфуча, министра безопасности Мехико, написала Клаудиа Шейнбаум, глава города, 26 июня в Twitter.

Уточняется, что среди погибших один прохожий и два охранника Арфуча. Случайной жертвой атаки на чиновника стала женщина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу о покушении на Арфуча задержаны 12 человек. Нападение произошло днём сегодня, 26 июня. Автомобиль чиновника обстреляли, была взорвана граната.

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