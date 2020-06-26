Глазго, Великобритания, , 17:53 — REGNUM Напавший на людей вооружённый мужчина был ликвидирован сотрудниками полиции в шотландском городе Глазго. Об этом 26 июня сообщает в Twitter полицейское управление Большого Глазго.

По данным замглавы полиции Шотландии Стива Джонсона, нападавший был застрелен полицией, а один из сотрудников полиции получил ранение. В настоящее время никакой угрозы для общественности нет, ситуация полностью контролируется.

Замглавы полиции Шотландии сообщил также о шести пострадавших в результате нападения вооружённого мужчины и попросил граждан избегать места на улице Уэст-Джордж в центре Глазго, где произошёл инцидент.

По данным BBC, в результате нападения неизвестного от ранений могли погибнуть три человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в шотландском городе Глазго.

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