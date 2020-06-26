Мосальск, Калужская область, , 19:19 — REGNUM В Калужской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима 40-летнего мужчину, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 26 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

В феврале 2020 года, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на автодороге Мосальск — Барятино — Киров выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. От удара машина съехала в кювет. Находившиеся в салоне автомобиля мужчина и женщина погибли на месте, а ребенок был госпитализирован.

«Злоумышленник, желая уйти от ответственности, покинул место происшествия, но был задержан сотрудниками полиции», — сказала Искрина Лепёхина.

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